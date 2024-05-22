日本偶像男團Snow Man成員佐久間大介平時在綜藝節目中的搞笑瘋狂模樣，令觀眾印象深刻，這次一改開朗形象，在驚悚推理片《完美配對謀殺案》中扮陰沉跟蹤狂，透過交友軟體結識土屋太鳳後，他便展開陰魂不斷式的瘋狂追求，一舉一動都緊牽劇情走向，也讓積極想轉型的他過足戲癮。

佐久間大介坦言一開始收到邀約時他很訝異，不敢相信居然會有導演想找他拍電影，在得知故事架構跟人物設定後，他便躍躍欲試，興奮直呼：「這角色簡直太讚了！比起正統浪漫愛情電影，我更想嘗試具有挑戰性的戲路，所以沒多想就答應演出了。」

佐久間特地染了一頭金髮，增加古怪氣息。（圖／華映娛樂提供）

導演內田英治透露，佐久間是偶像歌手，總給人可愛親切的感覺，但實際上他的眼神很有可塑性，被他凝視著的話甚至會感到毛骨悚然，決定找他演出，隊友們知道佐久間接下懸疑片後，除了為他加油，也好奇詢問他的角色，一聽到是跟蹤狂，紛紛笑稱，「導演太厲害，找他演真是找對人了」。

除了拍電影還必須兼顧團體Snow Man活動，佐久間大介透露，自己真的有受到角色影響，跟成員一起錄節目時，獨自發呆的時間變多了，「因為導演總是要我把眼神完全放空，下戲後有點改不過來，還有，我本來就對美食沒有太大興趣，常常有什麼就吃什麼，一天只吃一餐都可以，吐夢這點也和我很接近。」

在導演要求下，佐久間特地染了一頭金髮，增加古怪氣息，但因為還有廣告拍攝等其他行程，為配合不同演出需求，只好頻繁變換髮色，「我在2個禮拜內換了4次髮色，又漂又染之下，頭髮也斷了不少，導演甚至還問我是不是偷偷把頭髮剪短了。」雖髮質真的大受影響，但依舊咬牙完成工作。

被問起看過電影後的感想，佐久間說：「吐夢的戲份不少，但是我在片中專注地做著某件事情的樣子莫名搞笑，越看越覺得自己真的是個怪咖，看著看著也忍不住笑了出來。試片前，導演有跟我說作品在台灣的高雄電影節首映時，我出現的鏡頭，全場觀眾都笑了，本來還覺得怎麼會這樣，看過之後完全懂了觀眾的感受。」

在片中遭到佐久間大介瘋狂糾纏的土屋太鳳表示，之前曾一起上過音樂節目，那時候的他給人陽光正面的感覺，但是這次在電影裡，那宛如黑洞般的雙眼，讓人看了就害怕。接著她話鋒一轉笑說：「但是他每次帶來拍攝現場的伴手禮都好好吃，上次的太妃糖點心很令人難忘，聽說是他自己去排了好久的隊才買到的，真的很有心。」

《完美配對謀殺案》將於6月14日在台上映。