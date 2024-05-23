男星柯震東近年以《愛愛內含光》、《不夠善良的我們》收穫不少粉絲喜愛，除了螢光幕前有亮眼表現之外，在Threads(脆的)上也相當活躍，被封為「脆王」。今（22）日他突然發文，表示正在尋找年輕演員，引起關注，還釣出林哲熹、蔡凡熙等男星紛紛毛遂自薦。

柯震東Threads發文表示：「我只是想問！有有興趣當演員的年輕男女們嗎？！如果有請在下面留言！我們需要你們！然後我們會好好保護你們，請報名！感謝！」並附上一張正在導戲的花絮照，並說明年齡16至20歲為佳，並提到：「因為培養跟推廣要時間！但不在範圍內也可報名！我希望你妳跟我一起創造新的未來！」

貼文不到1天，累積4.1萬人按讚，更收到近萬則留言，許多網友紛紛搶著要報名，而圈內好友蔡凡熙也附上自己學生時期照片表示「蔡凡熙 186/75 喜歡打棒球」，男星林哲熹也留言「林哲熹，177/69，我很想嘗試演戲，請給我一個機會！」並附上穿著台中一中校服的照片。貼文一出，網友也紛紛曬照留言報名。