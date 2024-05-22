AI霸主輝達將在22日美股盤後公布財報與展望。投資人持續觀望，周三（22日）美股早盤基本持平，那斯達克指數又創盤中新高。除了輝達在內的多家企業財報，市場也靜待美國聯準會（Fed）即將公布的上次貨幣政策會議紀要。台積電ADR早盤一度大漲逾2%。

截至台北時間22日晚間10點50分，道瓊工業指數下跌10.79點（或0.03%），暫報39862.20點；那斯達克指數上漲2.44點（或0.01%），暫報16835.07點；標普500指數下跌2.41點（或0.05%），暫報5319.00點；費城半導體指數上漲43.21點（或0.85%），暫報5117.60點。

5大科技巨頭當中僅谷歌母公司Alphabet走跌，跌幅1.28%，蘋果小漲0.12%，微軟漲0.62%，亞馬遜小漲0.33%，臉書母公司Meta漲1.21%。半導體類股普遍走強，超微大漲2.30%，台積電ADR漲1.62%，聯電ADR漲1%，但即將公布財報的輝達逆勢走跌近1%。

隨著輝達對市場的影響力不斷增強，輝達的收益將為美股反彈提供最新的考驗。今年以來，美股各指數都創下歷史新高。

德意志銀行分析師指出，輝達的財報已經成為關鍵事件，「市場關注一家公司的業績似乎有些奇怪，但在最近幾個季度，該公司的業績發表已經成為宏觀經濟日曆上最重要的事件之一」。