農業金融界年度盛事農金獎，今年度報名截止5月28日，全國農漁會信用部均具報名資格，主辦單位農業金融署22日提醒，在此日期之前可向全國農業金庫報名。

農金獎評選及至今年已第18屆，農業部表示，歷來藉此公開表揚方式，肯定農漁會信用部厚植競爭實力，提升營運及服務績效方面所投入之努力，並鼓勵農漁會配合政策，表揚推動農業保險之貢獻。

農業部農業金融署表示，農金獎之評選與頒獎係農業金融體系盛事，歷屆報名相當踴躍，為便利農漁會報名參選，簡化農漁會報名程序，能以網路報名方式辦理，28日前僅需上網填送報名表，確定報名獎項類別，嗣後依主辦單位通知，再行繳交書面審查資料，將使農漁會有更充裕時間準備書面資料，有利爭取榮譽。

農金獎之獎項，設有營運卓越獎、農業保險貢獻獎、專案農貸績效獎、漁會金融服務獎、防制詐騙績優獎、數位金融推廣獎、人才培育及永續發展獎、農業金融偏鄉服務獎、農業金庫策略合作獎及農業信用保證業務績效獎等10獎項，包含特優獎15名，優等獎49名，甲等獎27名，總計91名，將擇期公開表揚農漁會，並列入年度考核。