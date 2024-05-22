最近幾年，國際衝突不斷不斷，俄羅斯對烏克蘭的持續猛烈空襲、基輔的防禦能力，以色列防禦伊朗大規模無人機和飛彈的攻擊，以及中國大陸在太平洋的威脅，都需要先進飛彈的支持，所以先進飛彈的供應量，也成了最大的國防議題。那麼，這些飛彈多少錢?

戰區(The WarZone)做了一次試算，主要針對美國海軍各種艦載飛彈，包括防空飛彈、反艦飛彈和陸攻巡弋飛彈等等，雖然大家都知道這些武器必然很昂貴，但是多數人可能對它們的昂貴程度沒有概念。

先說明的是，試算只是基於飛彈本身的單位成本，資料來自五角大廈過去五年的預算文件，不包括先前的開發、基礎設施或維持成本。為了簡單易懂，已將金額四捨五入到最接近的 10,000 美元。好了，事不宜遲，請看看以下試算。

What Do The Navy's Ship-Launched Missiles Actually Cost?

RIM-116 「公羊」飛彈(RAM)：其實際名稱是滾轉彈體飛彈，這是一種點防禦與近程防禦飛彈，其作用與Mk 15 「方陣」迫近快砲(Phalanx CIWS)類似，而且性能更好。它可以對抗來襲的反艦飛彈、無人機、直升機、快艇這類近距離威脅。一組砲塔式公羊飛彈，可容納21枚，另一種「海公羊」系統，採用方陣的雷達光電系統，可容納11枚，也不失是一種簡便的升級辦法。

每枚 RIM-116公羊飛彈的基本價為95萬美元。

RIM-162「先進海麻雀」飛彈(ESSM)：顧名思義，它是70年代海軍使用的RIM-7海麻雀飛彈的重大進步版。RIM-162也是一種針對空中威脅的防禦飛彈，可對抗飛機到反艦飛彈等多種目標。比起公羊飛彈，它的是射程更長，所採用雷達導引。4枚ESSM 可以裝入一組 Mk 41 垂直發射單元中，從而大大提升神盾軍艦的彈藥容納數。

ESSM的增強型RIM-162 Block II，每枚成本為149萬美元。

SM-2「標準2型」：這是美國海軍最主要的中程防空飛彈，可對抗120公里範圍內的目標。雖然標準2型不算最先進，但是庫存數最多，一時之間也不可能都汰除2，因此採用持續升級維持能力。目前SM-2多數升級至Block IIIA、IIIB型。

SM-2Block IIIA的單價成本為253萬美元。

SM-6「標準6型」：SM-6 是 SM-2 的先進演化型，極大增加射程、主動導引尋標器，射程增進至320公里，甚至具有遠距離打擊陸地和水面目標的能力，相當於「準彈道飛彈」。最後，SM-6 是目前唯一能夠攔截高超音速武器的飛彈，儘管只是在某些情況下。

SM-6的單價成本為427萬美元。

SM-3「標準3型」：這是美國海軍有史以來射程最長的對空飛彈，不止防空，還可打到太空高度，它的垂直射高900公里，專門用於在遠距離擊毀大氣層外彈道飛彈的反導攔截武器，甚至擊落過低軌道人造衛星，它的先進程度與昂貴也就可以理解。

SM-3 Block IB 的單位售價1251萬美元，改進型Block IIA 更達到2870萬美元。

RGM-109「戰斧」巡弋飛彈：當談論到巡弋飛彈時，我們直覺想到BGM-109戰斧飛彈，這款參戰經驗最豐富的陸攻武器，幾乎成了巡弋飛彈的代名詞。它的射程約為 1600 公里，能夠低空迂迴飛行，以躲避防空系統。

每枚戰斧Block V型售價189萬美元。

海軍打擊飛彈NSM：這是挪威研發的多用途海上武器，美國看重其性能購入使用。它具有大程度的部署彈性，法定射程約為180公里，具有一些匿蹤功能和不受電子戰影響的紅外線尋格頭，除了打擊軍艦以外，也可以打擊陸地目標。

NSM飛彈每枚190萬美元。

RGM-84「魚叉」飛彈：長期以來一直是美國海軍主力反艦飛彈，庫存也很多，但近年來美國海軍不再提供升級資金，顯然逐步要以NSM飛彈取代之。

每枚魚叉飛彈的成本為 141萬美元。

最後，美國海軍還有反潛水艇的垂直發射反潛火箭（VLA）， 是推進火箭與Mk 54 輕型魚雷的組合，這算是很便宜的武器，每組成本約為53萬美元。

那麼，一艘滿載以上各種彈藥的驅逐艦，總成本大約是多少呢？假設這是一艘常見的阿利伯克驅逐艦，它還沒有引進NSM海軍打擊飛彈，採用海公羊系統，那麼它將部署11枚公羊、32枚先進海麻雀、16枚戰斧、40枚標準2、12枚標準6、8枚標準3、8枚魚叉，與6基反潛VLA。

根據這些數字，這艘伯克級光是飛彈與反潛火箭的成本，大約為4.2億美元。