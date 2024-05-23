桃園受惠航空城以及青埔周邊建設規劃，房價表現亮眼。其中，「宜誠世界極」緊鄰青埔重大建設，包含國泰站前廣場開發、臻鼎大樓以及誠品用地規劃；商業活動帶動的住宅需求，不僅地區深具補漲優勢，更適合長期置產、自住，亦是公司行號規劃員工宿舍首選物件。

青埔地區發展火熱，近期新案成交價甚至來到7字頭。因應軌道經濟發展，竹北高鐵附近觸及7字頭、板橋高鐵周邊單坪擁有90萬的表現，目前「宜誠世界極」成屋開價5字頭親民價格，吸引購屋族群目光。

此外，PCB龍頭臻鼎-KY也規劃在青埔高鐵站前，投入50億元興建1.4萬坪新綠能智慧建築總部大樓，預估將帶動1000多個就業機會；未來也將與誠品合作開發辦公與商場空間。

「宜誠世界極」輕鬆坐擁極品生活機能及明星學區

眾所皆知，誠品選地哲學具獨到眼光，觀察誠品佈局，包含東京日本橋、香港軒尼詩道等都是進駐地點，且皆為國際大城精華地段，其設點對於經濟發展以及人文素養非常看重，招商能力更是有目共睹。

不僅如此，國泰人壽也取得桃園高鐵站前廣場開發權，並打造「台版東京丸之內」概念，從車站為核心一步步拓展商業版圖，目前青埔生活圈已經能夠自成一格，待重大建設完工，將帶來更龐大的商機，有望享有補漲空間。

因此，宜誠建設看準優勢推出「宜誠世界極」建案，規劃市場罕見「一門牌多套房產品」，且附有裝潢方案，一個皮箱即可入住。若套房出租，租金投報率約可達3%；公司行號亦能夠搶先卡位，享受增值潛力，未來更可以規劃為員工宿舍使用。

「宜誠世界極」位於機捷A17、A18站之間，步行10分鐘抵達高鐵站，區域採低密度開發，一旁的橫山書法藝術公園佔地遼闊，不僅適合居住，居民亦能享受綠意氛圍。此外，過一條青昇路即可以前往站前廣場，散步即可輕易抵達並享受青埔商圈強勁的生活機能，包含華泰名品城、IKEA商圈、新光影城、全聯等商家。

「宜誠世界極」公設貼心規劃輕食吧兼閱覽區，住戶享受飯店級體驗。（業者提供）

其中，公設規劃多元，包含雙門廳、前後皆有的大氣花園、健身房、兒童遊戲室等等，以及貼心規劃的輕食吧兼閱覽區，讓住戶坐擁飯店級體驗；更提供2間五星級行政套房，親朋好友來訪時，可以租借使用。

建案公設多元，包含雙門廳、前後皆有的大氣花園、健身房、兒童遊戲室等等。（業者提供）

此案獲國際知名TITAN Property Award地產獎、法國設計獎French Design Awards二大獎項肯定，在眾多參賽者中脫穎而出，除表彰建築充滿活力、前衛和卓越的設計，更加突顯獲獎團隊的專業、創造力和對工藝的奉獻精神。

「宜誠世界極」位於桃園市中壢區高鐵北路二段22號，基地面積2780.22坪，臨路退縮的設計給予寬敞行走空間，規劃地上13層、地下3層建築，共408戶住家，適合首購、置產、公司行號等多元購屋族群。