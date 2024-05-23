外送平台Uber Eats宣布以約新台幣308億，併購foodpanda台灣外送事業投下震撼彈。消息曝光後，PTT上不少外食族擔心未來將一家獨大，以後叫外送只能任由Uber Eats宰殺。目前台灣民眾使用外送平台的比例，foodpanda約73.6%全台第一，UberEats 57.6%排行老二，約3成使用者會同時使用兩個平台點餐。

Uber吃下”熊貓老大”有前例可循？ 外送巨獸握全台最大數據資料庫 電商剉等！【中時財知道】EP13謝明智

兩大外送平台相比，Uber Eats最大優點是無低消限制，foodpanda則有99元低消。但Uber Eats要消費199元以上才能免運，foodpanda則是179元以上就免運，月費和年費也比Uber Eats便宜。Uber Eats有約7萬家合作店家，foodpanda則超過10萬家。從上架費用來看，Uber Eats比foodpanda便宜1至2千元。Uber Eats一單抽35%，foodpanda一單抽32%到38%。許多店家都認為這兩家平台抽取的費用本就很高，如果合併後要再漲價，就可能就選擇不再合作。

Uber Eats、foodpanda兩大外送平台比一比(中時財知道)

為何年營收約188億的熊貓老大，會被老二”吳柏毅”吃下？原因在於foodpanda德國母公司Delivery Hero虧損嚴重。而Uber在2023年首度轉虧為盈，過去兩年的增長率為14.3%，達到近48億台幣，併購foodpanda後，能彌補在台灣南部和較小城市布局不足，有助於它公司的營運。另外，Uber Eats併foodpanda將會是台灣有史以來除半導體產業外，最大的國際併購案之一。合併後的Uber Eats在台灣市占率將達到驚人的8成。公平會表示市占率高，不代表就是違法或一定駁回，但的確不排除「不給過」的可能性。這有前例可循，早在2008年速食麵龍頭統一提出收購維力食品，三度送交公平會，三度鎩羽而歸。因此Uber Eats想闖過公平會這關恐怕不容易。到目前為止，外界多聚焦在兩家平台結合後，會形成一隻外送巨獸。但受衝擊的不只外送市場，因為兩家外送平台結合後，將形成台灣最龐大的快消品需求數據資料庫，可以決定在哪個地方開設雲端超市，賣哪些產品，甚至清楚掌握哪些人有採買食材的需求，對生鮮電商來說無疑將是強勁對手。