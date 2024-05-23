為因應近年通膨高漲，考試院公布，將調升以下五個年度的公教人員保險年金給付金額，從6月1日起調整，調幅介於5.51%至7.59%之間。

考試院指出，2014年、2015年、2019年、2020年及2021年的消費者物價指數（CPI）累計成長率都超過正5%，公保年金給付調升完全反映CPI累計幅度，因此調幅最低5.51%，最高為7.59%。

主計處發布的2023年度消費者物價指數累計平均數，都超過正5%，調升影響的範圍如下：2014年請領者年金給付金額調整比率為5.51％、2015年為5.51％、2019年為7.33％、2020年為7.59％、2021年為5.51％。

公保年金給付金額調整機制自103年6月1日修正施行，當行政院發布的消費者物價指數累計成長率達正負5％，就要啟動調整機制。

公保年金調整金額計算方式如下：調整後年金給付金額=原年金給付金額+原年金給付金額×調整比率。

此外，攸關退休軍公教權益方面，公務人員或遺族定期退撫給與給付金額調升4%，已從今年1月1日起生效。