品牌建商富宇建設醞釀多時，位台中市北屯區指標預售案「富宇雙捷新案8816」終於登場，規劃地上24樓稀有超高地標建築，主打地段條件、產品規劃、富宇品牌口碑與66萬元起交屋優惠付款4大優勢，受惠台74雙閘道與雙鐵共構便捷路網，得天獨厚的地理位置更讓其成為購屋族優先鎖定的焦點區域。

【人口移入紅利爆發 北屯置產捷運潮超夯】

逐軌道而居已成為現代人買房依循的準則，而近期北屯機捷特區開發速度飛快，在未來即將完工的漢神洲際娛樂商城、台中巨蛋、水湳智慧城等各項重大建設利多加持下，目前有逾10間上市櫃建商看準北屯區的發展潛力，乘機推案。

從人口紅利、公共建設、生活機能、聯外交通、推案總量等5大指標來看，北屯區也是台中目前熱度最高的行政區，因此「富宇雙捷新案8816」就坐落在北屯機捷特區燙金門戶，基地位置串聯雙捷運、台鐵共構、74號快速道雙匝道口，快速接軌國道1、3、4號與高鐵站，地段價值之高一目了然。

松竹雙鐵共構是北屯重要的交通樞紐，近期軌道經濟學正夯，周邊發展前景一片看好。（圖片來源/業者提供）

而北屯區現今也是北台中人口最多的行政區，在人口紅利的影響之下，機捷特區吸引大量品牌搶先進駐，包括美國連鎖賣場COSTCO、全聯、康是美、壽司郎、築間火鍋、拿坡里等知名品牌。此外，北屯商圈、11期崇德商圈、東山商圈環伺周邊，生活機能卓越，如眾星拱月一般，「富宇雙捷新案8816」在各項利多條件的簇擁下，成為今年北屯熱度最高的建案！

政府重大建設更是停不下腳步，台中市首座百億醫療園區、台中巨蛋、洲際漢神百貨及台中洲際棒球場等國際級地標未來將會逐步落成，再加上周邊交通網絡近年也已逐步完善成形，屆時北屯將搖身一變，成為中台灣娛樂核心重鎮。

【北屯超稀有24層超高地標大樓 優付方案自備66萬起直接交屋】

「富宇雙捷新案8816」以北屯相對稀少的地上24層超高地標大樓作為銷售賣點，其珍稀價值與結構外審的安全保障，可見富宇用心為建築安全層層把關。

「富宇雙捷新案8816」精緻2~3房產品，貼心規劃高坪效、10多項完整公設、甚至還有24小時全日私廚的規劃，高CP高質感的精緻生活區域，足見富宇品牌的用心程度。

而富宇為圓年輕族群買房夢，「富宇雙捷新案8816」提供優付方案，只需自備66萬元起即可交屋，低總價、低首付的優點，對於首購青年或換屋族來說無疑是負擔較低，相對七期、水湳來說，屬於較好入手的物件。

「富宇新案8816」提供2房樣品屋照片，坪效高、完美利用各個空間。（圖片來源/富宇建設提供）

台中發展最快速的重劃區「北屯機捷特區」，商圈、學區、公園、交通已全數到位，進而竄升成台中北屯區最新核心地段。「富宇雙捷新案8816」不僅位居機捷門戶，規劃超高地標大樓，且掛上燙金門牌的強勁優勢，未來發展值得期待。