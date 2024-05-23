自新竹科學園區竹南基地與銅鑼基地進駐，苗栗縣創造大量就業人口湧入，與節慶假日產生的眾多觀光人潮，致使往苗栗的車流大幅增長，因此苗栗縣政府自109年起向交通部「智慧運輸系統發展建設計畫」申請補助(目前共計四期計畫獲交通部補助經費5,850萬元)開始導入智慧交控服務，如今交通控制中心從5月開始正式上路，盼能在建置智慧交控後，針對交通壅塞問題能有所改善，大幅提升民眾行車效率，順暢免塞車。

而隨著頭份、竹南、銅鑼等地區科技蓬勃發展，使頭份交流道周邊縣道124甲線、台1線，及建國路、顯會路，連帶著竹南鎮公義路、縣道128線銅鑼鄉中興工業區等多條道路，尖峰時期經常壅塞不通。

於是縣府於109年開始籌備優化智慧交控管理系統，結合AI影像車流辨識功能，提前分析人潮熱點，藉此試算人車流量並提前發布車流資訊、導引人流，避免壅塞。

苗栗縣政府於重要路口導入AI車流影像技術蒐集路口交通量、轉向量等資訊，用於號誌動態調控及CMS道路資訊發布作業。(圖/苗栗縣政府提供)

目前在頭份交流道、縣道128線等地建置了30組車流辨識監控系統連線，交控中心5月上路，先期監控車流，工務處可協調公路局，並分享相關資訊給縣警察局，若觀察到重要道路車流超過設定的車流水準，便可現場啟動優化號誌紓緩，數據分析指出，此舉能有效改善30%車流效率。

頭份交流道建置「匝道動態指示號誌」，有效改善路口30%以上的車流效率。(圖/苗栗縣政府提供)

明年苗栗縣府開始實施第二期計畫後，全縣將增設到60組車流辨識監控系統，交控中心可以透過大數據分析即時掌控重要路口車流狀況，遠端儀控號誌，舒緩車流。

而在大眾運輸等便民服務方面，苗栗縣政府於111年4月完成公車智慧站牌雲端資料庫整合系統建置，民眾可下載「IBUS公路客運」APP以掌握乘車客運路線。

同時為強化視障人士便利，在苗栗市選定10處路口建置路口智慧視障有聲號誌，透過APP藍芽功能語音播報路口紅綠燈秒數及站點位置，使視障人士可以穩定依靠數位功能，安全穿梭各大路口。

苗栗縣交控中心成立，透過智慧交控設備可遠端進行路網監控及交控策略，使車流運作更臻順暢。(圖/苗栗縣政府提供)

苗栗智慧交控中心啟用後，明年委外升級，透過聯網功能打造整合式交控戰情室，交控中心更預計未來與竹苗大矽谷計畫結合，透過數位資料分析，積極打造智慧苗栗城。(苗栗縣政府廣告)