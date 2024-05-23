賴清德新政府520正式上任，行政院長卓榮泰22日率行政院副院長鄭麗君、政院秘書長龔明鑫，到立法院拜會立法院長韓國瑜、立院副院長江啟臣，而民進黨立院黨團總召柯建銘則緊跟其後。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉22日就表示，「柯建銘就故意搞你，所以柯建銘在搞韓國瑜這件事不用懷疑，柯建銘要把立法院搞亂掉、搞衝突、搞得非常混亂」，引發討論。

吳子嘉22日在網路節目《董事長開講》中表示，「韓國瑜我跟他不熟，但我從韓國瑜當立法院長以來，處理這次衝突的事件，我認為韓國瑜表現得非常稱職，他一直站在中間的立場來處理這次衝突」，吳子嘉提到，「在議事過程當中，他也一直嚴謹他所定下來的議事規則，柯建銘就故意搞你，所以柯建銘在搞韓國瑜這件事不用懷疑」。

吳子嘉指出，「柯建銘要把立法院搞亂掉、搞衝突、搞得非常混亂，變成沒辦法只能表決，柯建銘的目的就是縮小協商的空間，變成只有表決，表決就變衝突，衝突的情況之下，讓行政部門、賴清德沒有能力跟韓國瑜合作」。

最後吳子嘉更說，「卓榮泰拜會韓國瑜，跟柯建銘有什麼關係？柯建銘在旁邊幹什麼東西？裝老大嗎？這很膚淺、幼稚的人，他這次這樣幹的結果，就是賴清德會跟他翻臉」。