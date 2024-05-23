TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集在立法院上演「全武行」期間，網友們對於國會肢體衝突和推動國會改革的看法。數據分析結果發現，表達支持國民黨與民眾黨，或者力挺國會改革法案、批評民進黨的聲量約佔6成5，反觀表態反對、批評藍白陣營的只有2成5左右。對此，Quickseek輿情大數據創辦人黎榮章22日就表示，「一個黨獨占立法院8年，法案想怎麼過就怎麼過的舊時代，多數民意還是樂於讓它成過去」，引發討論。

黎榮章22日在臉書上PO出一篇「國會改革戰，藍白強壓綠」的文章表示，「雖然昨天立法院外面場面很熱鬧，搞得好像即將出現太陽花2.0似的。不過，客觀的網路數據顯示，這波國會改革混亂戰役，整體聲量類聚分析，藍白合以65%比25%的支持度輾壓綠色」。

黎榮章指出，TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集在立法院上演「全武行」期間，網友們對於國會肢體衝突和推動國會改革的看法。數據分析結果發現，儘管民進黨極力訴求程序不正義，但似是沒有獲得多數選民認同，高達18％網友表示「支持國會改革」，贊同綠營論述批評「（法案）沒有討論直接審查」佔比僅14％，此外還有高達13％網友分別表示「下架民進黨」和「為國民黨立委們加油」。

此外，有12％言論主張「應罷免藍白立委、解散國會」，11％網友批評「在立法院打架才是藐視國會」，10％言論批評在立法院外聲援民進黨的群眾是「職業學生」，甚至酸這是「大型面試現場」，還有9％言論表態力挺議事運作，為立法院長韓國瑜加油。總體而言，表達支持國民黨與民眾黨，或者力挺國會改革法案、批評民進黨的聲量約佔6成5，反觀表態反對、批評藍白陣營的只有2成5左右，剩下還有1成左右的網友，看不慣立法院打打鬧鬧的亂局。

再看藍綠白三黨立委的網路正負聲量好感度，網路數據調查發現，儘管國民黨、民進黨、民眾黨立委整體的負面聲量均大於正面聲量，但國民黨立委整體好感度（P／N值）最高，達到0.34，反觀發動強力杯葛行動的民進黨立委整體好感度約0.24樣居於下風。

黎榮章最後也說，「國會改革了什麼，實際上沒有多少人看得懂，不然不會懶人包滿天飛。但是一個黨獨占立法院8年，法案想怎麼過就怎麼過的舊時代，多數民意還是樂於讓它成過去」。