立院藍白陣營推動國會改革，包括蔑視國會罪、人事同意權、聽證調查權等修法。針對聽證調查權部分，綠營強力洗風向，製作圖卡指控若通過該「惡法」，民眾恐有遭無限罰款的風險。藍營對此說法強力闢謠，強調不可能無限開罰，因為被處罰的人，如果不服立院的罰款，可直接向行政法院提起訴訟救濟，「由法院作最後決定」。粉專「政客爽」則指出，發明這條文的就是前綠委、新任國防部長顧立雄，綠營又自打臉。

「誇大造謠還打臉現任國防部長、前民進黨立委顧立雄，真的笑死！」政客爽22日發文提到，黃捷跟民進黨其他質疑民眾會被無限罰款的都翻車，在五十九條就規定過「牽涉國防跟外交安全」、「逾越聽證會的目的」、「行政訴訟法規定可拒絕的事項」、「法律保護的個人隱私」，以上都可以拒絕證言。他強調，「所以並不是任何人都會被罰，而是跟弊案有關係的人！」

政客爽指出，也不可能無限開罰，因為被處罰的人，如果不服立院的罰款，可直接向行政法院提起訴訟救濟，「由法院作最後決定」。

「那這項條文是誰發明的呢？」政客爽直呼，「答案就是現任國防部長顧立雄、前民進黨立委尤美女！歡迎繼續打臉自己人！」

網友表示「法條又不是她的長項，翻白眼才是」、「我在網路上還看到有人傳說藐視國會罪有法條說人民會判刑3年，但我怎麼只看到罰2到20萬且是指官員言論虛假藐視委員並非一般民眾！到底是我資訊錯誤還是綠民謠傳呢？」、「連造謠都不會？立委辭一辭啦！」、「請黃捷先讀好民進黨的歷史，不然一直被打臉也不是個辦法」、「小時不讀書，長大豬隊友」、「原來是在野黨埋的暗樁，專殺自己人」。巴掌聲持續響。