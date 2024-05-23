台中捷運發生隨機砍人事件，造成2位民眾受傷， 傳出嫌犯有情緒不穩等病史。立委柯志恩表示，台灣平均每一個人心理衛生的費用，只有27.5元，比越南32多元還少。

柯志恩22日在政論節目《少康戰情室》中表示，台灣平均放在每一個人心理衛生的費用，一個人是27.5元，越南還有32多元。我們大家對於這些思覺失調，你可能有一些方式來做處理，可是對於像這位醫護的學生來說，他是情緒困擾，不管是什麼樣的壓力，都讓他沒有辦法有結構性的思想。

柯志恩接著表示，現在孩子的情緒困擾，其實非常多，有關他們心理衛生健康的這個層面來說，完全不能用二分法，比如這些人算是健康，這些算是比較有思覺失調的，完全不是這樣。每個人都會在不同的場合有不同的壓力，在這種壓力下，若只給我們每一個人27.5元的經費，是不足以來涵蓋的。

柯志恩甚至指出，若希望我們有健康的一個社會，這些孩子的爸爸媽媽當然需要心理健康，孩子的所謂的情緒問題不會是一觸即發，而是累積下來，照顧這樣的孩子，父母親需要跟諮商員談，作為情緒出口，這都是環環相扣的，而不是事情發生後，再來討論。