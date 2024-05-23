日本「國民老婆」新垣結衣因出演電視劇《月薪嬌妻》，和男主角星野源假戲真做。兩人在2021年閃婚，但近日卻爆出婚姻陷入危機。星野源被暗指和NHK女主播，因共同出演節目而發生婚外情。甚至傳出原本這個醜聞在元旦時就準備公布了，但星野源所屬事務所，花費高達10億日圓（逾2億新台幣）壓下消息。

被封為「日本情報爆料巨頭」的「滝沢ガレソ」稍早在推特發文表示，一位男歌手與一位「超有名女演員」，在共同主演了一部電視劇後，閃電結婚。但婚後男歌手卻偷吃一起主持節目的NHK女主播。某週刊原本計劃在今年元旦報導這件事，但男歌手的經紀公司砸下10億日圓封口費，將這個新聞壓下。

新垣結衣老公星野源。(圖／達志)

新垣結衣、星野源傳出婚變。（圖／翻攝自月薪嬌妻官方推特）

「滝沢ガレソ」又指出，女演員和男歌手實際上「已經算是離婚狀態」，不過擔心影響事業而沒有真正離婚。至於女主播則是新婚不久，剛和丈夫搬進新房，卻因為爆出外遇而被趕出去，目前住在網咖生活。

整篇貼文雖然沒有點出任何人的名字，但網友從各種線索看來，都紛紛將「出軌男」這個矛頭，指向和新垣結衣結婚的歌手星野源。至於被說插足其中的小三女主播，則被網友猜測是34歲的林田理沙。「雙重出軌」的傳聞一出，震驚各界，連大陸微博熱搜都衝上文娛榜第一。

星野源和林田理沙一起主持節目。（圖／翻攝自日網）

新垣結依的粉絲群情激憤，其他網友更表示「笑死，這要是真的全日本人要追殺他了」、「國民老婆你也敢搞外遇，準備社死吧」、「真假？震撼彈耶」、「當初到底幹嘛結婚，整慘一堆人」。