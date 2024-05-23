這麼理直氣壯的「插隊」還第一次看到！日前有駕駛開車排隊要進入新北市新莊區的台北醫院，不料，遭1輛轎車插隊，還看見該轎車不理會現場管理的員工外，甚至，還直接開往前碰撞，用車推行該名員工，畫面讓人看得相當恐怖；對此，網友也罵翻表示「對方站斑馬線上面，有看到人還硬往前開，這明顯有問題了吧，應該要報警了」。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」分享1段1分多鐘行車紀錄器影像，拍攝地點位於新北市新莊區思源路上，有駕駛跟著前方排隊車子陸續要停進「台北醫院」的停車場，不料， 左側竟衝出1輛轎車打算要直接插隊入場，遭到疑似現場指揮的工作人員阻擋，下秒便見該轎車車頭開始碰撞工作人員，而副駕駛座也下來1名婦女非常氣憤地將車門關上並走去拉開工作人員。

插隊狀況就在眼前發生，駕駛也不停的按喇叭，但插隊的轎車仍無動於衷，甚至將工作人員推著走，儘管場內又出現另一名疑似停車場管理公司的員工手舉打叉「禁止」，該轎車仍然不予理會，直接闖進入口處並進入停車場，被插隊的駕駛也怒氣全發，對著原本從轎車下來的婦女大喊「都不用排隊是不是，莫名其妙勒」。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「他是在枕木紋上撞到人喔，還沒進入醫院的私人停車場，這是可以報警的，不報警肇逃讓他太爽了」、「這麼理直氣壯的還第一次看到」、「對方站斑馬線上面，有看到人還硬往前開，這明顯有問題了吧，應該要報警了」。