中捷發生洪姓犯嫌持3把刀隨機傷人事件，震驚社會，十年前鄭捷事件的陰影再度浮現。精神科醫師沈政男指出，隨機殺人有6種動機，包括對自身境遇不滿而遷怒社會、對特定人士不滿但無法報復而找代罪羔羊、藉由死刑來自傷、藉由被關來逃避現狀、殺人快感成癮、精神混亂或怪異想法等，其中遷怒與成癮可能釀成最多傷亡。最可怕的隨機殺人還沒出現，那是因為有犯案動機的人，沒有能力拿到槍枝等殺傷力大的武器。

「隨機殺人的六種類型。」沈政男22日在臉書發文表示，這事件是這樣，這是一起不折不扣的隨機殺人，值得好好研究，「因為，我在十年前說過了：最可怕的隨機殺人還沒出現。試想，這次仍是用刀殺人，下次，這不是危言聳聽，如果是開槍呢？」

沈政男指出，研究隨機殺人最透徹的是日本與美國，以日本的研究來說，可分成五種動機，但依照台灣對隨機殺人的歸類，自己另外加上第六種。若以這樣的動機分類來看近年來台灣發生過的隨機殺人，可以整理成以下清單：

1.對自身境遇不滿而遷怒社會：2009北縣黃信菖劃傷歐巴桑案（找不到工作）。

2.對特定人士不滿但無法報復而找代罪羔羊：2015年北捷郭彥君砍傷乘客案（被阿姨責罵）、2020年新店王秉華隨機殺人事件（與配偶爭吵）。

3.藉由死刑來自我了斷：2014年北捷鄭捷殺人案、2015年北市北投龔重安殺女童案。

4.藉由被關來逃避現狀：2012年高雄曾文欽殺男童案。

5.殺人快感成癮：台灣尚未出現。

6.精神混亂或怪異想法：2009年北市黃富康殺陌生房東案（殺人改運）、2012年新北邱志明吸膠後砍傷婦人案、2013年台南涂嘉文吸膠後殺路人案、2016年北市內湖王景玉殺女童案。

「2024年中捷隨機殺人事件，屬於哪一種呢？目前還不能肯定，仍需更多調查資料才能判斷。」沈政男強調，從上述統計可以發現，在隨機殺人動機分類裡，可能釀成最多傷亡的「對自身境遇不滿而遷怒社會」，以及「殺人快感成癮」兩種，在台灣幾乎都還沒產生，所以說最可怕的隨機殺人事件尚未出現。那樣的隨機殺人是什麼？就是大規模殺人。

沈政男直言，台灣不會出現大規模殺人？那是因為到目前為止，有隨機殺人動機的人，沒有能力拿到殺傷力夠大的武器，比如槍枝，而擁有槍枝的人尚未出現隨機殺人動機。一般殺人案以哪一種人犯案居多？不是擁有槍枝的人嗎？為什麼那些人不隨機殺人？因為一般殺人案都為情仇財，不會無緣無故浪費子彈去殺一個無辜路人。所以說隨機殺人案跟一般殺人案，根本是兩回事，但民眾與專家學者都經常混為一談，說什麼隨機殺人者大都有反社會人格云云。

「事實上，隨機殺人者常見的人格問題是自戀，不是反社會。」沈政男提到，什麼是反社會？虐待動物、前科累累、脾氣火爆、衝動控制極差。什麼是自戀？自以為是天下最優最好，世界應該照著我的方式運行，別人應該順從我，不然就忿忿不平。

沈政男直呼，此次中捷隨機殺人事件有多位乘客出手阻止歹徒，避免了更大的悲劇發生，讓人對台灣人的勇氣與正義感依舊充滿信心！台灣不是只有受到變態正義感驅使的道德魔人與檢舉達人，或者完全不曉得自己在幹嘛的政治狂熱份子，而是仍有充滿素樸救人助人俠義精神的國民。