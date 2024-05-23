遊客到高雄一間知名港式連鎖餐飲店消費，點了招牌菜色廣式油蔥雞，送上桌卻發現與照片完全不同，不僅雞肉相當柴，還只灑上一點蔥花，向店家反應卻被回「照片僅供參考」，氣得上網投訴。

照片中的油蔥雞鋪上大量蔥絲，看起來相當美味，沒想到端上桌，只有蔥花2、3片，女遊客控訴跟官網照片比對，根本是不同的料理，沒油也沒蔥，還幾乎都是骨頭，精緻肉也變成柴肉，詢問店家後只說照片僅供參考，更稱「東西就是這樣，坦白跟你說我們雞肉就是水煮的，不然你要怎樣」，讓她氣得說好像變得自己在找碴，「乾脆把菜名改叫白斬雞好了」。

網友看到照片後也留言：「蔥多一點就比較像了，也不願意多加點」、「肉看起來就是反覆蒸過，似乎不太新鮮」、「油蔥雞還有脖子，感覺是邊角料」。

店家起先不願回應，直到後面才致歉，表示會改善餐點重新推出。消保官則表示，店家用圖片方式說明產品，不得註記僅供參考，律師則表示，顧客認為落差太大，可以檢舉甚至提告詐欺。