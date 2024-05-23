立法院21日續審國會職權行使法部分條文修正草案，二讀表決通過共21條條文，場外大批民眾聚集抗議，要求退回法案，主辦單位一度宣布現場人數突破萬人。媒體人吳子嘉表示，現在總統是賴清德，質疑民進黨有人故意要扯賴清德後腿。國民黨立委吳宗憲則認為，執政黨叫學生上街頭，真是荒謬之極，沒有執政黨在搞學生運動的，真的是丟臉丟死了

吳宗憲22日在《董事長開講》網路直播節目中認為，我們是在野黨，做在野黨該做的事情。21日晚上執政黨叫學生上街頭，真是荒謬之極，沒有執政黨在搞學生運動的，真的丟臉丟死了。他很佩服這些人對國家的熱心，但對資訊的獲得，要先弄清楚。

吳子嘉覺得，執政黨變少數黨，然後打架，打架打不過就烙人，怎有這種事情發生。場內杯葛、場外烙人，是誰要負責？現在總統是賴清德，看來是民進黨有人要故意扯賴清德後腿。

吳宗憲也認為，有人在扯賴清德後腿。因為賴清德上任之後，國會打成這樣，真的不能看。