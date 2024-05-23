AI霸主輝達22日公布公布上季營收和獲利，結果雙雙超出預期，數字優預期營收年增262%，並宣布將進行分股10比1，雖然遇到美股盤中震盪，但強勁財報支撐盤後上漲逾3%。

路透社報導，人工智慧熱潮席捲全球，刺激輝達的股價不斷往上衝，今年以來已經上漲約87%，市值來到2.3兆美元左右，僅次於微軟與蘋果。

從財報數字上看來，輝達22日再次給出樂觀銷售前景，顯示企業在AI運算方面的支出依舊強勁，激勵美股盤後股價勁揚 4%。

輝達同時宣布將進行1拆10的股票分割計畫，並將季度配息提高150%至每股10 美分。

輝達執行長黃仁勳表示，除雲端服務供應商以外，生成式 AI 已擴展到消費網路公司、企業、主權 AI、汽車和醫療保健客戶，創造出多個規模達數十億美元的垂直市場，他也看好 Blackwell 為輝達帶來更多成長空間。

分析機構指出，預估23日輝達的選擇權波動幅度將達到8.7%，換算約2千億美元（約新台幣6.4兆）的市值，且方向不一定，輝達公司規模已經超過90%標普500指數中的企業市值。