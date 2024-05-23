美食外送可說是近年來最夯職業，但各種奇怪客人讓不少外送員有苦說不出。就有一名外送員日前接到一單，沒想到騎快1小時仍找不到目的地，檢查後才發現客人將真正地址寫在備註欄，現場陰森的氣氛更讓他又驚又氣，直呼永遠列入黑名單。

網友在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文表示自己日前為了湊達標單數，接了第45單，沒想到成為他踏入業界後最難找的一單，前後花了超過40分鐘，而且根本已經超出外送範圍，始終找不到目的地。

覺得奇怪的原PO再度檢查訂單，這才發現該名客人竟然將真正的地址寫在備註欄，還要求他送餐途中順便去幫買飲料，並指定要全糖。抵達目的地後，現場完全沒有路燈，充滿陰森的氛圍，好不容易送到後，阿嬤還刻意全部用硬幣付錢，讓他送的是又驚嚇又一肚子氣，決定永久列入黑名單，「走出來的時候身上還有蜘蛛網」。

不少網友一看照片後也寒毛直豎：「你該擔心的是硬幣有沒有變成冥紙⋯」、「叫單的真的是人嗎」、「這是什麼荒野求生的場地嗎」、「還以為是晚安小雞鬼屋探險」、「能住在這種地方很厲害，能找到更厲害」、「台北很多人住在防火巷、山洞、地下室，還有牆邊狹小門縫裡，有縫的地方都能住人，可怕的是沒門牌」、「天母靠山有些住宅真的可怕」。