總統賴清德在20日就職演說上，強調兩岸互不隸屬，新政府將不卑不亢、維持現狀。針對賴清德的說法，美國知情嗎？前立委郭正亮質疑，可能中俄聯合的程度，超過美國的預期，美國很生氣，就打台灣牌。國安會前副秘書長楊永明認為，就職演說稿中間有一、兩段談到兩岸，他跟美國應有一些溝通。

楊永明22日在《觀點-明亮看世界》節目中表示，賴清德就職演說應該有幾個版本，最後賴清德自己在修改文字，中間一定有一、兩段跟美國有一些溝通，因為文章分好幾段，中間有一、兩段談到兩岸。可是事實上他的兩岸議題遍布整個致辭內容，所以美國可能看了部分。

郭正亮認為，賴清德應不會加料，加一些美國事先沒看到的東西。美國要兩岸維持現狀，後來怎會出現這個東西，可能最後美國自己也變了，不然是難以理解。

楊永明質疑，可能是中俄聯合聲明。郭正亮也認為，可能是中俄聯合的程度，超過美國的預期，美國很生氣，就打台灣牌，可能就放手給賴清德，說所有版本都可以，賴清德當然就拿出他最心愛的版本。因此他覺得，美國不太可能不知道。