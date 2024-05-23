22歲饒舌歌手阿跨面因參加《大嘻哈時代2》奪冠而展露頭角，在台上總是戴著招牌墨鏡，唱起歌來模樣相當兇狠，但私下的他其實是個很靦腆的大男孩，推出首張個人專輯《心》的他接受時報周刊CTWANT專訪，其中新歌〈心結〉描述比完賽後，因為周遭環境的變化，讓他的心態開始變得不健康，而最大的變化就是過去一起做音樂的朋友開始疏遠他。

或許是出於嫉妒的心態，過往的好友漸行漸遠，這讓重視友情的阿跨面坦言是滿大的傷害，「我相信這種心態每個人多少都會有，以前平起平坐的朋友，某個人卻突然起來，那個改變是很巨大的，會一時無法接受。」問及是否考慮跟過去的朋友們好好溝通？他苦笑說：「沒什麼好講的，這種事很難講清楚，不可能直接跟他們說『你們就是看不慣我現在過得好』，他們也不可能承認。」

當時參加《大嘻哈時代2》比賽，阿跨面沒想過自己可以走到最後，但奪冠後身旁有朋友卻因嫉妒而疏遠他。（圖／林士傑攝）

雖然失去了一些朋友，但還是有人繼續留在阿跨面身邊，讓他發覺這些留下來的朋友非常珍貴，至於心結是否已經解開？他表示：「現在比較放下了，但還沒解開，這一輩子應該很難解開，可能再過久一點，那些朋友會覺得當初幹嘛那麼無聊。」

談起改變一切的《大嘻哈時代2》，阿跨面表示當時只是抱著「試試看」的心情參加，完全沒有得失心，「我沒有想過要贏，每一集都覺得我應該差不多要輸了。」一開始他甚至沒有準備就上台，沒想到一路過關斬將到總決賽，還打敗眾多好手獲得冠軍；不過阿跨面也說比賽時寫歌比較沒有壓力，現在被冠上冠軍的頭銜，反而有些綁手綁腳，「心態其實差很多，因為那時候沒人知道我是誰，搞砸也沒差。」

在新專輯《心》中，阿跨面以歌曲〈心結〉描述自己的心情。（圖／林士傑攝）

打開知名度後，阿跨面的生活也有很大的轉變，笑說一開始在路上被粉絲認出來時覺得很奇怪，「我知道他是粉絲，但我會覺得很怪，幹嘛找我拍照？」幸好現在他面對歌迷越來越游刃有餘，也習慣得到大家的關注；雖然獲得歌迷的喜愛，但酸民也隨之而來，不過阿跨面抗壓性非常強，喜歡看網友對自己的評論，就算有酸民攻擊他像流氓及8＋9也都一笑置之。

相較於一開始被認出會覺得彆扭，現在的阿跨面遇到粉絲越來越游刃有餘。（圖／林士傑攝）

比起人身攻擊，莫須有的罪名更讓阿跨面走心，他在奪冠後得到高級轎車當冠軍禮物，但他決定將車賣掉，換成現金做專輯，之後又啟動募資，希望藉由大家的力量圓夢，沒想到竟引發網友不滿，認為他明明有錢還要大家掏錢，更罵他「詐騙」，這個罵名讓他無法接受，「我不能接受被誤會的感覺，幹嘛要這樣抹黑我，說我做詐騙。」不過他也笑說冷靜10分鐘後就放下這件事情，展現他超級樂天的性格。

抗壓力很高的阿跨面不在乎酸民對他的人身攻擊，但為了專輯募資卻被抹黑成詐騙，讓他無法接受。（圖／林士傑攝）

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