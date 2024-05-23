今天鋒面仍在台灣上空，各地有陣雨或雷雨，尤其午後配合熱力作用，降雨較明顯，鋒面影響至明天（24日）。周六至下周一（25至27日）鋒面減弱，不過仍偶有降雨；下周二、三（28、29日）另一波結構紮實的鋒面南下，各地再轉陣雨或雷雨，易出現劇烈天氣；30日至6月1日鋒面在台灣附近徘徊，各地降雨機率高，因此今起10天天氣都不穩定。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今、明兩天滯留鋒持續南北徘徊，各地偶有局部短暫陣雨或雷雨，大氣不穩定，午後易有強對流發展，伴隨小範圍劇烈天氣。今各地氣溫：北部22至29度、中部22至33度、南部23至34度、東部23至34度。

周六至下周一滯留鋒減弱，天氣好轉，不過仍偶有局部短暫陣雨或雷雨，以午後機率較高。下周二另一移動性且結構紮實的鋒面南下，各地有陣雨或雷雨，易有中小尺度對流系統發展，伴隨劇烈天氣；氣象署表示，30日至6月1日鋒面在台灣附近徘徊，各地易有短暫陣雨或雷雨。

吳德榮指出，最新歐洲系集模式模擬顯示，菲律賓東方海面熱帶擾動逐漸發展，周六行進至呂宋島東方海面，輕颱生成機率已達50％，並繼續提高，因此發展成首颱艾維尼的機率很高。

至於準颱風未來動向，吳德榮表示，先朝西北逐漸接近呂宋島，再向東北大迴轉遠離，不侵台；但系集模式顯示有不確定性，應持續觀察。