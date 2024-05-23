被封為「日本情報爆料巨頭」的「滝沢ガレソ」，昨（22）日發文聲稱一名知名女星與男歌手因演出一部戲後閃婚，但男方竟出軌NHK主播。由於種種線索都指向星野源與新垣結衣，消息曝光後震驚各界。由於事件愈演愈烈，星野源所屬公司AMUSE發表聲明，揚言提告。而除了星野原低調轉發之外，新垣結衣也發文澄清。

AMUSE法務部發出聲明「與星野源有關爆料內容完全不屬實，另外公司也沒有如爆料所稱花錢撤下報導」，更指出，無論是否明確提到所屬公司藝人的姓名或暗示，只要內容並非事實，這些行為都將構成毀謗及其違法行為，因此「針對這些名譽損害及其他違法行為，我們公司及相關藝人將考慮採取包括法律手段在內的對應措施。敬請大家不要被有揣測和虛假的發文所迷惑」。

星野源轉發公司AMUSE聲明。（圖／翻攝自星野源X）

聲明曝光後，不僅星野源於凌晨低調轉發，有網友發現新垣結衣也在官方推特上澄清「那些引發騷動的謠言不是事實。感謝所有關心我們的人，請不必擔心」。據悉，新垣結衣的官方X賬號(推特)，開設目的是為了杜絕仿冒帳號，因此平常不會更新，如今為了婚變傳聞，才罕見自介澄清。