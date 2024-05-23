在外用餐常見用私人物品佔位的情形，一名女子近日到IKEA餐廳吃飯，她把購物袋放在座位後，就和先生去點餐，返回發現原先佔的位置坐著一對老夫婦，對方把她的購物袋放在地上，她氣得直跳腳，直呼「這就是屬於年長者的特權吧？」文章上線後，反遭大批網友批評用私人物品佔位不可取。

原PO近日於《Dcard》指出，19日下午和先生到IKEA餐廳用餐，由於當天人潮眾多，她用購物袋佔位後就去點餐，返回座位發現位置坐著一對老夫婦，她的購物袋被丟在地上，氣得問「我就問你們要找位置，為什麼把我的購物袋丟地上？」

老夫婦不願起身，讓原PO氣炸，事後有其他消費者讓位，她和先生才有位置坐，她無奈地說「這就是屬於年長者的特權吧？」

貼文反引來大批網友不諒解，皆認為佔位子是不可取的行為，因原PO和先生是兩個人，可1人點餐、1人在座位上等，批評她把「私人物品佔位」合理化；但也有少數人持反意見，指商場美食街或咖啡店，東西放著佔位幾分鐘去點餐很正常，是合理範圍。