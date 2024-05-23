菲律賓東南方的熱帶擾動醞釀了2周終於有進展，氣象粉專表示，依照目前的發展速度，周末前有機會增強為熱帶性低氣壓，最快周末生成今年第1號颱風艾維尼；預估下周一（28日）通過菲律賓東方海域後，將向東北方大迴轉遠離，對台灣沒有直接影響。
氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，經歷了兩周的醞釀，菲律賓東南方的熱帶擾動終於有好轉的情況，昨白天期間對流發展旺盛，也有轉動的特徵，依照現在發展的速度，周末前有機會增強為熱帶性低氣壓，周末到下周初期可能成為今年第1號颱風艾維尼。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」也表示，聯合颱風警報中心已針對菲律賓東南方海域的熱帶擾動93W發布「熱帶氣旋形成警報」，根據最新模式資料研判，明、後天會先成為熱帶低壓，整合順利的話最快周末有機會生成今年第1號艾維尼。
至於未來路徑，粉專表示，預估下周一通過菲律賓東方海域後，將會轉向東北移動，靠近台灣的機率偏低，對天氣的影響也偏低。
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