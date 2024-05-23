總統賴清德20日在就職演說上，強調中華民國與中華人民共和國互不隸屬，引發爭議，對此，前立委蔡正元提到兩觀點，並認為這套「憲法、主權、國民、國籍」的論述，會被憲法學和國際法學笑掉大牙。

針對賴清德就職演說稱「根據中華民國憲法，中華民國主權屬於國民全體；有中華民國國籍者為中華民國國民；由此可見，中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，蔡正元今（23）日發文表示，這套「憲法、主權、國民、國籍」的論述，會被憲法學和國際法學笑掉大牙。

蔡正元首先問道，憲法增修條文第十一條規定的「大陸地區」是不是中華民國領土？如果是，「大陸地區人民」就是中華民國國民，且公民與政治權利國際公約第十二條第四款也規定，「人人進入其本國之權，不得無理褫奪」。蔡正元就此論述直言，中華民國政府無權剝奪大陸地區人民的國籍。蔡正元強調，中華民國與中華人民共和國相互隸屬，因為國籍源自領土不是源自政府，更不是可由政府任意規定說了算。

另外，蔡正元表示，「大陸地區人民」也擁有「中華人民共和國」的國籍，中華民國政府不行用「雙重國籍」爲理由，剝奪「大陸地區人民」的中華民國國籍，因爲中華民國的領土與中華人民共和國的領土相互重疊。蔡正元強調，中華民國與中華人民共和國只是同一個國家「中國」的兩個國號，且是由兩個政府各自取的國號，在這個相同中國領土上的人民有權取得兩個國號的國籍，因爲事實上只是同一個國籍。

至於賴清德在就職演說上稱「中華民國、中華民國台灣，或是台灣，皆是我們國家的名稱」，蔡正元表示，這個「三合一台獨」論述的「國號說」就有很大的問題。蔡正元質疑，中華民國的領土等於中華民國台灣的領土，又等於台灣的領土嗎？若無法回答就想要否定「大陸地區」是中華民國領土，把國號叫成「台灣」，問題會更多。蔡正元也質疑，如果台灣是國號，金門和馬祖是不是台灣的領土？南海的太平島等是不是台灣的領土？

蔡正元表示，若台灣是國號，根據國際法，澎湖也不是台灣的領土，因爲馬關條約、開羅宣言、舊金山和約都認定「台灣和澎湖互不隸屬」，台灣沒有澎湖的領土主權。蔡正元直言，這是一個很大的麻煩，「不知道賴清德懂不懂？或者有沒有想清楚？」