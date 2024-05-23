追逐青斑蝶「台日航線」，澎湖隘門國小遠渡日本和台北陽明山標放青斑蝶，圖為許自由老師（左）日前在陽明山指導學生青斑蝶課程。（許自由提供／許逸民澎湖傳真）

澎湖自2013年發現來自日本標放的青斑蝶後，當地隘門國小就將這些遠度重洋1400公里以上的青斑蝶行跡，發展為中高年級之校訂課程，不但發展成科展活動，還與台灣青斑蝶移動研究協會結合，遠赴日本交流，和台北陽明山標放，共同研究這青斑蝶「台日航線」。

台灣青斑蝶移動研究協會理事長陳建志（台北市立大學地球環境暨生物資源學系退休副教授）指出，標放青斑蝶在亞洲島弧（日本、韓國、台灣、中國東南沿岸）移動，原則上是受氣流影響的擴散行為，主要是東北季風把日本的族群送往亞州東岸島弧，若沒遇到適合的環境就以此做為終點。

但2013年10月25日，澎湖人陳旅在網路上公布一張標記有日本字的青斑蝶照片，經陳建志教授獲悉後，立即與日本聯繫，確定再捕獲紀錄，似乎顯示這些被東北季風送往西南的青斑蝶，有相當的數量匯集到澎湖西嶼西堡壘營區，從此開啟澎湖青斑蝶標放的研究。

並由澎湖湖西鄉隘門國小師生與澎湖自然學友、澎湖野鳥保育協會等，10餘年來肩負起這持續標放工作，追蹤這些青斑蝶的後續行蹤，看是否繼續往西南飛，澎湖花嶼、望安、將軍、七美及南方四島是否有再捕獲機率，或是告終成為已知分布的南界。

帶領隘門國小學生標放青斑蝶的老師許自由，就帶領學生當志工，訓練中年級學生上基礎課程，也在師長帶領下獨立作業，並安排學生至陽明山國家公園進行青斑蝶標放，加深加廣學校青斑蝶課程內涵，去年10月更遠赴日本關西地區標放並與當地學校交流，擴展國際視野，見識國際間共同夥伴經營資源的重要。