暢談莫泊桑《脂肪球》文學細節 韓國瑜讓法國訪團驚呆 @ChinaTimes

立法院長韓國瑜近期接見多團外賓，行程滿檔，昨（22日）上午在立院接見法國國會的慶賀團一行。韓國瑜在致詞時談到台灣人對法國文化的喜愛，還暢談法國作家莫泊桑的《脂肪球》中描述眼神的變化，是對人性刻畫達到出神入化的程度，讓法國代表也相當驚訝。

韓國瑜昨日上午11時接見來自法國國會的慶賀團一行，訪賓包含法國參議院友台小組副主席特瑪，法國駐台代表龍燁等人。進入立院大會客室後，韓國瑜熱情與外賓交換名片並合影。

韓國瑜致詞時，歡迎法國代表團一行，大家都重視法國與台灣間關係，因此今日包含副院長江啟臣、跨黨派立委皆到場與會。多數台灣對法國都充滿美好印象，不管是美食、文化或科技等，法國文學、戲曲、歌劇等也深受台灣人喜愛，包含大仲馬的《基督山恩仇記》、小仲馬的《茶花女》，還有短篇小說王莫泊桑最感動人心的作品《脂肪球》等等，同樣深受台灣人民喜愛。

韓國瑜特別提到，莫泊桑的《脂肪球》是1870年左右，普法戰爭為背景，女主角下馬車的時後，車上人的眼神，對她充滿了感激，等到她再上馬車的時候，車上的人又是用鄙視的態度看她，「這個下馬車跟上馬車的眼神，代表莫泊桑對於人性的刻劃，幾乎已經到了出神入化的程度，這本小說所有讀者都非常震撼，所以我對法國文學作品充滿了敬佩之意」。

立法院長韓國瑜22日接見法國訪團，左為法國參議院友台小組副主席特瑪。(截自中天新聞)

韓國瑜表示，感謝法國總統馬克宏與法國國會正式用法律訂定有關台海自由航行的保證，代表台海和平維護非常重要，且是歐洲首個以立法方式強調此點的國家，相當鼓舞人心。

韓國瑜也感謝法國友台國會議員挺台參加世界衛生大會，江啟臣本週五將率領3黨立委到瑞士參加世界衛生大會，對台灣2300萬人民來說參加此聯合國附屬機構，讓台灣重視人類疾病、衛生、環保等的聲音傳遞出去。這也代表台灣渴望與全世界分享公共衛生觀念，也願意盡一己之力幫助世界各國，也呼籲與會法國國會議員們持續幫助台灣發聲。

韓國瑜另提到近日立院衝突，但今天3黨委員都笑咪咪在這裡，即使有衝突，但台灣民主經過碰撞磨合後，相信會產出更成熟的民主。特瑪指出，本次法國代表團有幾項特質，首先是男女比例相當，第二，都是跨黨派，第三是兩院各有兩個成員。與台灣一樣，台灣內部各黨不同意見，法國對內也有不同意見，但基本議題都是保持一致意見，其中就包含對台支持。

特瑪表示，方才韓國瑜所提的法案，此次訪團成員皆投下同意票，該法案重申法國對台海與印太地區的自由航行權，法國國會議員們也都支持法國對印太地區戰略，相信未來與台灣都有很多可以討論合作的地方。馬克宏總統通過的七年建軍法案與法國印太戰略大大加強了法國防衛力、研發能力與生產力，及對軍人員培訓及相關設備維護、印太地區部署，都是可以在印太地區與包含台灣在內國家領域進展。

特瑪回應立院衝突表示，他們不會擔心，因為各黨派委員都出席了，他們也看到賴清德總統堅定的立場就是提升台灣民主、改善人民生活、加強台灣在包含AI、半導體等方面能力，都是法國未來可以與台灣合作的方向，另外在公衛、教育、去碳經濟上也能合作。