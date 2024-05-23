董姓女子去年與乾弟、友人一起喝酒，找傳播妹陪酒助興，但董女酒過三巡，不滿傳播妹收小費，尾隨傳播妹進入廁所，質問傳播妹為何拿小費？酒醉傳播妹嗆回「不然還你」，還脫光衣物「自清」，結果董女要進一步查看傳播妹有沒有藉身體及器官「藏錢」，拿出手機拍攝對方裸體「蒐證」，傳播妹報警提告。台北地檢署依妨害性隱私及不實性影像罪起訴董女。

起訴指出，去年10月12日，35歲的董女在北市萬華區與乾弟、友人一起飲酒作樂，期間有人為了助興，找來傳播小姐到場陪酒，由於傳播小姐向現場客人收取小費，引發董女不滿。

酒過三巡，董女見傳播小姐進入廁所，便跟至廁所內，質問傳播小姐說：「你是不是有拿人家的小費？叫你拿你就拿？」傳播小姐嗆回說：「不然還你」，將小費拿給董女。

董女接著說：「誰知道你其他地方有沒有藏小費？」，傳播小姐遂在廁所脫去全身衣物「自清」，當天清晨4時19分，董女拿出手機，未經對方同意，拍攝傳播小姐的全裸畫面，檢查對方身體有沒有「藏錢」。傳播小姐酒醒後，不甘受辱，向台北市警萬華分局提告。北檢依法起訴董女。

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