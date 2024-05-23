一名女網友分享小時候召喚筆仙的故事，呼籲大家不要不信邪，當年她還在讀國小，當時很流行召喚筆仙，某次和同學一起召喚筆仙，上課了筆仙卻遲遲不回本位，她們怕被老師罵，就在未完成儀式的情況下鬆手，後來放暑假，她找鄰居姐姐玩筆仙，結果發現召喚出來的竟是當初未回本位的筆仙，瞬間門窗發出怪響，讓鄰居姐姐嚇到被家人帶去收驚，引起網友討論。

一名女網友日前在臉書社團《靈異2公社》上分享，國小時很流行「筆仙」。當時他們沒錢買碟仙圖，就拿白紙自己畫。召喚筆仙的方式很簡單，兩個人一起拿著鉛筆，呼請口訣「筆仙筆仙請出來」，連線後，筆就會在紙上轉圈圈，這時就可以問問題；問完後要把筆仙請回本位，握筆的人才能鬆手，這樣整個儀式才算結束。

女網友表示，有次她和同學趁下課10分鐘召喚筆仙，但要上課了，筆仙卻還不歸位，她們怕被老師罵，就在未完成儀式的情況下鬆手，後來也沒怎樣，她們就忘了這件事，直到放暑假，她和鄰居姐姐玩筆仙，突然覺得空間擁擠，門窗外有個黑影，她忍不住問「祢是不是上次沒回本位的？」

女網友指出，她才剛講完，筆就突然瘋狂轉動，用力到劃破紙張，直到筆芯斷掉才停， 下一秒門窗瘋狂搖晃，發出怪響，讓鄰居姐姐嚇到尖叫，但她卻什麼都沒聽到，後來她回家後，才聽說鄰居姐姐被家人帶去收驚，之後她就再也不敢玩筆仙了。

貼文引起網友討論，兩派人吵翻 ，有人認為這類召喚儀式很玄，不懂的人不要亂玩，但也有人不信邪，認為這都是自己想像的。

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