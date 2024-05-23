網紅鳳梨（吳泓逸）先前被「女戰神」馮語婷指控，「害女子墮胎、射後不理、吸毒、詐騙」。鳳梨一怒提出刑事告訴，也揭露對方帳號其實是由一對高姓夫婦在管理。而在昨(22日)出庭首次見到對方後，鳳梨不僅「公開」對方真實樣貌，還撂下狠話，給對方最後一次和他談話的機會。

鳳梨指出見到幕後藏鏡人高姓夫婦，第一印象就是人畜無害的模樣，不僅家庭正常，還育有一雙兒女，很難想像會跟馮語婷這個人設沾上邊。接著公開真相，「屢次出來拍照的，其實也只是一個無關緊要的女孩子罷了」。至於這陣子不斷思考如何解決彼此的問題，在於自己並不想把高姓夫婦當作對象，因為他們也並非真的對象，但仍提出疑問：「無冤無仇又不相識的情況下，我也不知道你們為何要把我當目標」。

鳳梨公開高姓夫婦真面目。（圖／鳳梨 吳泓逸 臉書）

鳳梨公開向高姓夫婦喊話，希望他們能好好反思自己的行為，畢竟拖累到不少人。倘若有心要談，就透過中間人聯繫，倘若覺得沒有談的必要，他就會讓全台灣知道「馮語婷」的真實身份，接著撂下狠話：「記住，這是我最後一次給你們談話的機會」。

對此，網友紛紛留言：「他們當初可是把你往死裡打，別心軟」、「他們當初在各種嘴人的時候，有想過自己有必要這樣嗎」、「我認為他們必須承受應有懲罰」、「對敵人仁慈，就是對自己殘忍」，呼籲鳳梨不要輕易放過對方。對此，鳳梨也在留言區回覆：「老闆叫我做人留一線，日後好相見，我能做的就是這樣」。