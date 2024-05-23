瑞典高級軍官最近警告，俄羅斯總統普丁打算控制有「北約湖泊」（NATO Lake）之稱的波羅的海，他憂心地說，他相信普丁「雙眼注視著哥特蘭島（Gotland）」。

《新聞周刊》報導，瑞典武裝部隊最高指揮官巴登（Micael Byden）發表上述言論前，俄羅斯國防部發布的一份文件顯示，莫斯科對波羅的海地區有所盤算，莫斯科希望宣布芬蘭灣東部與立陶宛接壤的部分海域，以及加里寧格勒（Kaliningrad）中的巴斯提克（baltiysk）和列諾格拉茨克（Zelenogradsk）城鎮周邊區域為內海。

拜登告訴媒體《德國網路RND》（German network RND），他相信普丁「雙眼注視著哥特蘭島（Gotland）」，而該島是具有重要戰略地位的瑞典島嶼，由於普丁的目標是控制波羅的海，「誰控制了哥特蘭島，就控制了波羅的海。」

芬蘭國際事務研究所（Finnish Institute of International Affairs，FIIA）首席研究員帕斯捷爾納克（Charly Salonius-Pasternak）告訴《新聞周刊》，該地區的安全局勢並未惡化，但莫斯科正在發出明確的信號，「一個國家單方面說要改變邊界的原則，這顯然是不可接受的。」他也認為，北約應該採取某些實際行動，而非僅止於發表聲明來回應。

隨著俄羅斯與北歐國家的關係日益緊張，尤其是瑞典，瑞典於3月加入北約，這引起俄羅斯不滿，其中代表俄羅斯官媒的「今日俄羅斯」（Russia Today，RT）的總編輯西蒙妮揚（Margarita Simonyan）對此發表看法，她先是讚揚了新任國防部長貝洛索夫（Andrei Belousov）和俄羅斯全體人民，接著痛批瑞典：「我們必須利用這個時刻給瑞典一個教訓（Teach Sweden a Lesson），他們會安靜地坐著，專注於自己的事，這不是很好嗎？」