2024大選後，朝野對立嚴重，立法院更上演全武行，引發議論，民眾黨主席柯文哲雖在選後曾入府與前總統蔡英文會面，但昨卻爆料說，選後至今，總統賴清德陣營沒有任何人與民眾黨溝通接觸，「民進黨都把我們列為拒絕往來戶」，這點讓他滿驚訝。

柯文哲昨在YouTube個人頻道發布影片，談及近期國會改革導致的政壇紛擾。柯說，有人問他，選後有去見過蔡英文，所以應該也與當時的準總統賴清德有過溝通，但柯直言，進總統府只是他跟蔡總統的私人對話，「選後到現在，從來沒有聽過賴總統陣營有任何人與民眾黨接觸，還蠻驚訝的，怎麼會完全沒溝通」。

對於外界疑惑為甚麼民眾黨在立法院只跟國民黨合作，柯文哲也解釋，但其實民進黨也沒有拿任何法案與民眾黨協調，不僅行政部門沒有，立法部門每天都是民進黨團總召柯建銘還一直罵民眾黨團，「到現在為止，民進黨都把我們列為拒絕往來戶」。他強調，只要有利於國計民生，他們還是不排除會跟民進黨合作。目前2至5月是因為執政團隊的空窗期，所以民眾黨的目標，是與國民黨溝通後，一起把雙方都想通過的法案先通過再說，等到民眾黨想通過的法案都通過後，就真正進入三黨不過半，到時候可以再談。

對於總統賴清德，柯文哲說，醫師這職業要負責病人生死，加護病房的門關上「只有自己知道自己在做什麼」，是靠良心做事，長期只要按照良心去做，是非對錯自己心裡都知道。如果他能夠跟賴總統說一句話，他會說的就是「莫忘初衷」。