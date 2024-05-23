澎湃新聞23日報導，大陸高考（大學聯考）前夕，多所高校大學「走出去」拓展生源。其中，中國農業大學推進「生源品質提升行動」，去年錄取大陸各地各類普通大學部農學、工學、理學、經濟學、管理學、法學、文學等7大學科門類新生3661名。理科類錄取最低分院校排名由2022年全國40＋位次提升至30＋，生源品質提升取得重大成果，獲歷史突破。今年再接再厲，持續推進「生源品質提升行動」，已由經濟管理學院由領導帶隊，選派優秀教師、校內專家分赴江西省撫州、贛州、九江、南昌、上饒、鷹潭、景德鎮等7地21所中學開展招生宣傳講座、志願填報諮詢、生源基地校建設及走訪座談等工作，組織各類活動23次，動員師生56人次。

報導稱，本輪江西招生宣傳活動進一步加強中國農業大學與江西優質高中交流溝通，與優質生源校師生和家長建立更緊密聯繫。經濟管理學院將繼續貫徹落實「生源品質提升行動」要求，積極開展多種形式招生宣傳與回訪工作，推動實現生源品質穩步提升。

「優質生源是學校、學院發展的生命線。」今年4月，遼寧科技大學材料與冶金學院提出：一凸出特色一流專業優勢，探索卓越工程師計畫單獨招生。二加強與生源基地溝通交流，深入鄉鎮生源基地，拓展艱苦地區生源學校。三探索將智慧、電腦、大數據等與專業培養深度結合。四多措並舉，提高線上線下宣傳效果，尤其宣傳先進冶金企業的優異工作環境，改變考生對傳統工廠環境、崗位的認知。五增加冶金產業大省招生數量，減少無（少）冶金產業省份的招生數量。

同在遼寧科技大學，機械學院機械電子系全體教師召開「推進生源提質」研討會，提出改進建議。機械電子工程專業是該校老牌優勢專業，也是遼寧省一流本科建設專業。為進一步提高生源品質，提升專業投檔線，與會教師一致認為要從提升教師教學水準，轉變授課方法，加強專業內涵建設，提升就業層次，加強招生宣傳，加強生源基地建設以及日常管理等7個方面改進。

另外，4月28日，為彙聚招生工作力量，推進生源品質再提升，湖南工程學院2024年招生工作專題會議召開。校長易兵表示，招生工作事關學校人才培養大局，要充分認識優質生源對學校人才培養的重要意義，不斷優化招生宣傳方案，多措並舉吸引優質生源。

「隨著新高考改革政策的不斷推進，高校生源競爭日益激烈，形勢愈發嚴峻。」5月16日西安交通工程學院也召開優質生源基地建設工作推進會。招生處處長王海鋒詳細說明，要求在大陸全國範圍內，根據近兩年生源區域內中學的教學品質、學生綜合素質、以及歷年來報考人數等情況，選取具備良好的教育教學品質和社會聲譽的目標中學交流合作，實現教育資源共用和優勢互補。

此外，中等職業學校如四川省鹽業學校則面臨著生源規模持續下降的局面。