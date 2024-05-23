紅豆食府千金蔡依珊2006年與連勝文結婚，她婚後並未放棄事業，近年常在社群網站宣傳旗下新產品。昨(22日)是她45歲生日，她在IG限時動態曬出和工作同伴慶生的照片，可見她精緻五官、瓜子臉、白皙皮膚依舊。雙子座的她還不忘搞笑曬出蠟燭錯位看似插到鼻孔的照片，打趣說：「不搞笑不是我」。

蔡依珊昨連曬出4張照片慶生，第1張透露今年沒有特別舉行生日派對，但感謝工作同伴幫她設計的蛋糕，上面沒有蔡依珊的頭像，而是她旗下新產品的Logo，「左邊是血橙、右邊是橄欖果，都是新品的有效部分」。照片中的她將長髮盤起，戴著耳環，露出一張淨白瓜子臉，身穿白色T恤和黑色外套，低頭閉眼認真許願，整個人看起來更加纖瘦。

蔡依珊曬出和工作夥伴慶生照片。（圖／翻攝自pattytsai13 IG）

第2、3張照片則是蔡依珊和工作夥伴的合影，蔡依珊感動大家的心意，並笑說：「不搞笑不是我，伯爵麝香葡萄蛋糕真的好吃」，謝謝大家的用心安排，工作夥伴甚至還事前為了蔡依珊的蛋糕畫了設計圖，蔡依珊也告白說：「我愛妳」，並加上雙手比愛心的符號。

蔡依珊慶生不忘搞笑及謝謝身邊友人。（圖／翻攝自pattytsai13 IG）

先前母親節，蔡依珊曬出自己小時候和哥哥、母親的合影，感慨說：「多年來媽媽沒改變太多，還是保持一樣的少女情懷和甜蜜笑容。母親節快樂，謝謝您，我愛您。」粉絲則讚嘆蔡依珊自小就是「母胎美人」，誇獎她：「從小美到大」、「從小就漂亮耶」、「小時候就美耶」，有粉絲說：「願妳真的幸福快樂」，釣出蔡依珊親自回應：「願我們都幸福快樂」。