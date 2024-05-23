台東市公所職員、各村里長及民間社團響應組團遊花蓮，促進震後復甦。（蕭嘉蕙攝）

0403花蓮大地震後，花蓮觀光業一蹶不振，台東市公所揪團赴花蓮旅遊，市公所職員、各村里長及民間社團積極響應，組成10團、約300人，規畫2天1夜行程，促進震後復甦，近周陸續出團，消費力十足，縣長饒慶鈴曝業者「來不及補貨」。

台東市公所辦理振興花蓮地區經濟觀光團，第3、4團今（23）日上午出團，團員包含市公所職員、村里長及民間社團，共計60人，由市長陳銘風親自領團，縣長饒慶鈴也到場送與團員互動，預祝旅途順利。來自大豐婦宣隊的李姓團員直說，「想要幫幫花蓮，會用力消費買東西」。

台東市長陳銘風表示，台東與花蓮戶為兄弟縣、姊妹市，秉持人飢己飢的精神，號召各界組團遊花蓮，市公所同仁自發性響應，以2天1夜團體行振興花蓮觀光、經濟，也歡迎花蓮赴台東參訪。

台東縣長饒慶鈴提到，台東市公所振興旅遊團名聲響亮，團員消費購買力十足，當地業者聽聞今天又出團，驚呼「來不及補貨上架」。

市公所指出，行程安排除前往特定景區外，也安排農特產品及手工文創區參訪，希望直接採購花蓮在地好物，實質挹注經濟。