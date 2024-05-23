曾在台灣福斯股份有限公司(Volkswagen Group Taiwan)擔任會計經理的陳姓女子，利用公司給予員工可以低價購買公司新車、二手車的優惠，購買市價341萬的奧迪Audi A7 Sportback、福斯新車Volkswagen T-Cross 230，再轉售套利，福斯公司提告陳女詐欺罪，事後陳女賠償30萬元並道歉，台北地檢署命陳女當庭寫下悔過書，給予緩起訴1年。

檢方調查，台灣福斯公司給予員工福利，讓員工得以低於市價購買公司新車或退役二手車的優惠，但規定員工購車後在特定期間不得將車子轉讓或過戶他人，以防止員工藉此轉售套利，影響公司售車市場價格。

陳女自2016年3月起，在銷售奧迪Audi、福斯Volkswagen車輛的車商台灣福斯公司財務部門擔任會計經理。2019年12月9日，陳女填寫退役汽車員工購車單，以155萬元向公司購買市價約341萬元的Audi A7 Sportback 40 TFSI quattro轎跑車，承諾購車後至少9個月內不會轉售，但陳女卻在不到一個月，2020年1月2日轉售套利。

2020年2月5日，陳女再填寫員工新車購車單，以84萬8300元向公司購買新車福斯Volkswagen T-Cross 230 TSI，承諾在車子登記日起至少1年內不會將車子所有權移轉，結果陳女又在不到1個月時間，同年3月1日將車子轉售套利。

福斯公司發現後，報警提告。檢察官偵查時，陳女認罪，也賠償福斯公司30萬元，並致函向福斯公司道歉，檢察官審酌陳女沒有前科，且犯後坦承犯行，加上福斯公司也同意給予陳女緩起訴，因此命她當庭書寫悔過書後，給予陳女緩起訴處分，期間1年。