金曲歌后曹雅雯日前出席記者會，被發現整個人瘦了一圈，讓外界相當擔心的她健康狀況。昨（23）日她突在IG限動曬出大尺度泡湯照，寫下：「躲山上，泡個臭臭的溫泉」。但裸身的她身型更顯消瘦，骨頭幾乎全現形，單薄的模樣嚇壞粉絲，不過這則動態隨後已遭刪除。

曹雅雯先前曾透露，自己籌備專輯《禁》的過程，一度罹患厭食症，導致她爆瘦16公斤。而她出席《真愛秀·藍寶石大歌廳》記者會受訪時坦承，近期為準備新加坡的演唱會，在一個月內又瘦了近10公斤，讓她相當無奈衣服都要重買，連罩杯都縮水。她也提到自己去醫院檢查，結果一切正常，「可能是有一點厭食症，但我就是連水也喝不下，只要喝水或吃東西，就都會吐出來」，讓一旁的胡瓜看了都心疼，要她多吃點。

曹雅雯突在IG限動曬出大尺度泡湯照。（圖／翻攝自曹雅雯IG）

曹雅雯日前出席記者會透露，一個月內暴瘦10公斤。（圖／中時資料照）

對此，她認為應是工作壓力太大造成，雖目前工作量也有漸漸減少，但還是感到壓力。「吃不下啊，我會硬吃，早晚喝滴雞精，就是會補充體力，吃一些堅果類，因為體積很小，也比較好入口，其他東西就慢慢吃」。不過暴瘦的狀況，還是讓人相當擔心她的健康問題。