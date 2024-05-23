台中捷運21日發生砍人案震驚社會，一名女網友表示，昨天才收到媽媽群組的訊息，指新北市板橋出現疑似危險人物，拿著打火機一直重複點，抽菸還朝著經過的女性吐煙，沒想她昨晚搭捷運就遇到該名男子，對方在車廂內狂點打火機，她嚇得通報站務人員。警方表示，20日就曾獲報該名男子持打火機騷擾民眾，當時在捷運新埔站附近攔獲並將他強制送醫，不料男子隔天自行離開醫院，將再追查他到案說明。

一名女網友在Threads發文表示，LINE上的媽媽群組有人傳訊息指出，昨天在板橋遇到一名男子，對方拿著打火機一直點，抽菸甚至朝著經過的女性吐煙，提醒家長們多留意。

女網友表示，昨晚就在捷運忠孝敦化站遇到該名男子，列車進站時他沒有立刻上車，而是等到車門快關了才進車廂。原PO在隔壁車廂注意他，「果然一直重複點打火機，雖然沒有火，但一直有噠噠噠的聲音，其實很嚇人。」周遭的人發現有異狀，都默默移動到其他車廂。

原PO表示，男子在忠孝復興站下車，她隨後通報站務人員，並提醒搭乘捷運的民眾多留意自身安全。

對此捷運公司在貼文底下留言回應，「本分隊已加強捷運站體守望及車廂巡邏勤務，以維護捷運系統與旅客之安全，若有類似之情況，煩請立即與站務人員聯繫或撥110報警處置，謝謝您對捷運治安的關心。」

另外據《TVBS》報導，海山警分局表示，20日下午2時許時就曾獲報該名男子持打火機騷擾民眾，當時在捷運新埔站附近攔獲，請來家屬與救護人員並將他強制送醫，結果他隔天自行離開醫院，將繼續追查。

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