夏天不少人會開冷氣降溫，從事冷氣安裝、清洗的專家「老柯」表示，不少人下班返家開冷氣，經常是到晚上10點才有涼意，這狀況他形容是「黃昏牌」冷氣，造成這種情況有3大原因，包括西曬、噸數不足、效能衰退等，建議購買冷氣要挑選比建議坪數大，並定期清洗，台電過去也曾表示，白天外出可拉窗簾隔熱，減少室內熱能，以降低冷氣負荷。

老柯於YouTube上傳影片，他以西曬為例，指白天太陽光照射到家中牆面，熱能會在傍晚後釋放，許多人回到家的時間剛好是牆壁在釋放熱能，此時開冷氣會互相抵消，以致於經常是晚上10點過後冷氣才開始冷。

老柯說，造成冷氣要開很久才涼的原因還有噸數不足，假設房間的坪數是5坪，最好選擇「建議5～7坪」的冷氣，預留2坪的西曬面積、牆壁放熱等外在因素，才不會覺得冷氣不夠力；至於效能衰退，老柯表示，冷氣太髒是可能原因之一，且任何電器都會因為長時間使用，導致效能衰退。

針對西曬部分，台電也曾在臉書上表示，陽光從窗戶照射進屋內，傢俱及地板吸熱整天，會導致室溫上升，建議平日白天沒人在家，要把窗簾拉上，能減少室內熱能，以降低冷氣負荷。