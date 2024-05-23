本周起蛋價調降3元，一名網友表示，雞蛋降價，但早餐店加一顆蛋仍要15元，讓他無法理解。他認為之前蛋價高，店家漲價很合理，但現在蛋價降，店家也應跟進，這樣根本是把消費者當盤子，引起網友討論，不少人搖頭表示，15元已經算很便宜了，現在北部加蛋都是20元起跳。

一名網友昨天在PTT上分享，最近雞蛋調降3元，剛剛去早餐店卻發現加一顆蛋要15元，之前蛋價較高，早餐店因應原物料價格調漲，他可以接受，但現在蛋價已經降了，早餐店怎麼沒有跟著降價，是把消費者當盤子嗎？

貼文引起網友討論，「雞蛋降價了，但是電費調漲了，不爽就自己回家煮」、「為了維持服務品質」、「沒有漲到20就不錯了，還想降價」、「一顆15元算很好了，現在北部加蛋加20元是基本了」、「太便宜了吧！我這邊加蛋+25元」。

台北市蛋商公會表示，本周起蛋價調降3元，產地價從每斤35.5元降到32.5元，批發價則由每斤45元降到42元。