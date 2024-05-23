《中國青年報》23日報導，最近大陸自媒體博主阿康發布題為〈婚禮哪些儀式可以取消？我：全部取消〉的視訊在社群媒體火爆，已有超過260萬次播放量、5400多條彈幕和3600多條評論。該視訊記錄阿康舉辦一場特殊婚禮。婚禮沒有車隊，沒有接親，也沒有伴郎伴娘，連鑽戒也沒有。「我不喜歡千篇一律的流程，女友不喜歡煽情催淚的儀式。」阿康說，未來也不打算去補婚紗照等流程，倒是可以在婚後旅行時創作一番，再拍個視訊。

「簡直就是夢寐以求的婚禮！婚禮本來就是雙方開心地舉辦慶祝，而不是作秀走場的形式。」「有意義！一定要推廣極簡婚禮，杜絕大擺大辦奢侈浪費。」「快樂有了，家人朋友關係也拉近了，錢也省了，也沒那麼繁瑣和勞累，挺好的。」視訊評論區中，網友們為阿康二人做法點讚祝福，更是有不少網友分享自己辦婚禮經歷及婚戀觀念，普遍認為簡單婚禮同樣很精彩。

《中國青年報》社會調查中心近期對大陸1251名青年進行一項調查顯示，78.4％受訪青年支持舉辦極簡婚禮，63.4％的受訪青年認為極簡婚禮應取消婚鬧等不良習俗。新時代年輕人對婚禮有了許多觀念上的轉變。

北京社會管理職業學院（民政部培訓中心）婚慶服務與管理教研室主任黃曉強認為，這些變化體現在對婚禮形式和內容的重新審視以及對傳統婚禮習俗的挑戰，如抵制天價彩禮、拒絕婚鬧，追求簡約和個性化的婚禮等。

極簡婚禮流行被許多年輕人認為是追求個性化和自由的體現，他們將創意和愛意融入其中，豐富婚禮內容，使其既簡約又不失個性和浪漫，玩出新「花樣」。

畢業於北京理工大學的孟祥瑜和陳柏霖參加了由校團委主辦的研究生畢業集體婚禮，還邀請30多位共同好友參加他們的「轟趴婚禮」，一起吃喜歡的食物、聊喜歡的話題、玩飛盤。

孟祥瑜提到，在集體婚禮中接受老師和同學的祝福，並領取學校向新人贈予的寓意著「一錘定情」的精工錘，是為了在校園內留下最純真美好的回憶；在京郊優美的自然風光中叫上好友聚會，是為了藉機感謝朋友們對二人感情的見證，感受屬於年輕人的自由歡樂。

「大家玩得超級開心，很輕鬆，不會像傳統儀式那樣和大家有距離感，朋友們參與度也很高。總之很滿意自己的選擇！」孟祥瑜說，他們特意將「轟趴婚禮」中的儀式簡化，「畢竟婚禮並非結果，而是一個值得享受的過程」。

天津市北辰區青年志願者協會常務副會長李靖指出，除了常見的集體婚禮、主題婚禮、目的地婚禮外，目前備受年輕人青睞的「國潮風」也與婚禮進行了「混搭」，不少人結合傳統服飾、特色歌舞等非物質文化遺產元素，舉辦了富有文化底蘊的非遺婚禮。

90後小夥兒劉洋前段時間在海南某個遊客罕至海邊禮堂，舉行婚禮。他和妻子都是北京人，因為工作繁忙，婚慶公司「大包大攬」讓兩人都「鬆了口氣」，直到婚禮前一天才趕去位於海南三亞的婚慶公司門店試穿婚紗，而這在旅行婚禮裡是常態。

「我們更想把錢和時間都花在刀刃上。」劉洋說，原本心存疑慮的雙方父母，不僅對這場旅行婚禮評價很高，還積極向朋友推薦。據劉洋介紹，他找的婚慶公司是專業做旅行婚禮的，將禮堂裝飾、婚紗妝造、新房布置、婚紗照拍攝、接機等服務都包含在套餐價格內，加上雙方父母的機票，這場婚禮的花費算下來不到5萬元人民幣。

阿康表示，相比花幾十萬元去辦儀式、酒席，不如把錢用在買房子、還房貸等更加實際的用途上，通過視訊、藝術表演等創意方式替代傳統的環節，不僅能增添婚禮的個性化元素，成本也會大大降低。他婚禮的花銷就只有購買幾套婚禮禮服、朋友自發拍攝視訊的幾筆費用，總計在兩萬元以內。

據某傳統珠寶首飾行業銷售透露，近年來，特別是去年，新婚夫妻在他們門店裡購買鑽石戒指的比例大幅下降，許多人會因為「更保值」，將黃金戒指選作婚戒。他就常遇到許多人在選購「三金」「五金」時，乾脆將黃金戒指也算進去，更偏好工藝費較低、「性價比」較高的類型。

老一輩對年輕人推崇的婚禮形式持有怎樣的態度？

年近90歲的仇爺爺提到，自己一家三代嫁娶都沒有彩禮，所以不需要考慮經濟條件，只要孩子喜歡、對方人品好，家裡都會給予祝福，並鼓勵新人在酒席之外對結婚形式進行創新，這是幫助他們創造美好回憶的好方法。