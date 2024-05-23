中共解放軍東部戰區宣布，今（23）日上午7時45分開始在台灣週邊開展聯合演訓。軍演地區包括台灣海峽，台灣北部、南部、東部及金門島、馬祖島、烏丘嶼、東引島週邊，開展「聯合利劍－2024A」演習。對此，國防部稍早回應，對於此種不理性挑釁、破壞區域和平穩定行動，國防部表達遺憾。此次藉故實施軍事演習，不僅無助臺海和平穩定，更凸顯其霸道本質。

中共東部戰區新聞發言人李熹海軍大校表示，5月23日至24日，解放軍東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣周邊開展「聯合利劍－2024A」演習，重點演練聯合海空戰備警巡、聯合奪取戰場綜合控制權、聯合精打要害目標等科目，艦機抵近台灣周邊戰巡，島鏈內外一體聯動，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。這也是對台獨分裂勢力謀獨行徑的有力懲戒，對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告。

對此，國防部今（23日）表示，中共東部戰區今日宣布在臺灣周邊海、空域從事「聯合利劍-2024A」軍演，對於此種不理性挑釁、破壞區域和平穩定行動，國防部表達遺憾，已依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」檢派海、空及地面兵力應對，以實際行動守護自由民主，捍衛中華民國主權。

國防部指出，近年中共持續派遣機、艦襲擾，已對全球和平穩定造成實質侵害。此次藉故實施軍事演習，不僅無助臺海和平穩定，更凸顯其霸道本質。

國防部強調，面對共軍一再進逼，國軍全體官兵嚴陣以待，秉持「備戰不求戰、應戰不避戰」堅強意志，有能力、有決心、有信心確保國家安全；同時籲請國人，在兩岸情勢嚴峻時刻，扮演堅實後盾、凝聚團結共識，軍民齊心構建防衛作戰關鍵力量，共同守護美麗家園。