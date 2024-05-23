輝達財報與展望符合市場預期，尤其祭出1拆10的股票分割計畫，成功刺激盤後股價一度勁揚逾6%，知名分析師陸行之卻認為，第二季展望實在看不到什麼獲利預期大驚喜。

陸行之列出6點進行分析，他先提到，輝達預期第二季營收280億美元，落在正負2%區間，季增5至10%，年增107%，比彭博社分析師預期高5%，但比起上一季的10% beat、上上季的12% beat及上上上季的26% beat有些降溫。

第二點，第一季庫存月數達3.12個月，季增5%，陸行之認為，供應鏈已經能夠趕上之前暴衝而無法滿足的訂單，估計輝達一季佔台積電營收比近10%。

陸行之也說，黃仁勳強調H200伺服器已經開始出貨，Blackwell今年第三季量產出貨，第四季會跟著伺服器上市，今年會有很多營收，強調Blackwell之後還有下一代產品推出。

陸行之關注第二季輝達的毛利率指引，開出74.3至75.3%比前一季少1.5%，更略低於彭博社分析師的75.6%，且數據中心毛利率高於平均毛利率，營收占比持續增加之下，陸行之推測3原因，「不知道是競爭造成毛利率下滑？還是低價產品比重增加？還是之前高毛利率中小型客戶都拿到貨了，現在輪到要求折扣的大型 Cloud Service Provider來大量取貨。」

陸行之認為，可以觀察專門做CSP客戶訂單的台灣伺服器廠商第二季營收是否有起色。陸行之也發現輝達AI輔助駕駛系統銷售有進展，雖然佔比僅1%，但季增17%、年增11%，全球占比2至3%，比市場平均稍好。

最後，陸行之發現，輝達第二季指引，EPS應該有5.75，比市場預期的5.71稍高，但比前一季的5.98稍低，陸行之說：「不知道是不是公司又來個保守預期，以後再來beat。」