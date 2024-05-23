今日凌晨4時許，三民區大豐一路上一排停車格不明原因全起火，經調查疑似是一部老舊機車先行自燃起火，隨後整排機車跟著燃燒，共燒毀13部機車、1部電輔車、1部單車，警方初步排除人為縱火，起火原因仍待火調科調查。

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