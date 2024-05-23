有夠衰！老舊機車自燃起火 整排13輛機車全燒成骨架 09:062024/05/23 中時 楊舒婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 疑似是一部老舊機車先行自燃起火，隨後整排機車跟著燃燒。（高市三民二分局提供／楊舒婷高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今日凌晨4時許，三民區大豐一路上一排停車格不明原因全起火，經調查疑似是一部老舊機車先行自燃起火，隨後整排機車跟著燃燒，共燒毀13部機車、1部電輔車、1部單車，警方初步排除人為縱火，起火原因仍待火調科調查。 毒蟲雙腿綁安毒飛澎湖販賣 小弟被逮他親上陣也栽了 北高雄也很搖滾！地方創生音樂祭「蟯港灣祭」 梓官登場 嘉義市立博物館1年10萬人造訪 周邊停車一位難求 #高雄市 #起火 #機車自然 #停車格 #整排燒成骨架 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 新莊住商大樓起火「濃煙狂竄」 險波及4樓長照機構 12:172024/05/22 社會 宜蘭運輸船深夜起火！16名人員受困2送醫 10:202024/05/15 社會 閱讀mix交通！高市圖新提袋亮相 讀者敲碗：好想要 10:422024/05/16 寶島 高雄男製假鈔「指甲油畫防偽線」夜市狂騙 30張已流入市面 11:252024/05/15 社會 國中會考18、19登場 高雄21074名考生應試 14:332024/05/16 生活 品觀點｜創業及時雨 高雄「競爭型」青創補助最高可領50萬 13:162024/05/23 生活 品觀點｜2024青春影展開麥拉！5／16-5／19高雄市電影館青春放映 14:052024/05/15 寶島 陸軍上尉搭機行李赫見子彈 疑似操演不慎掉入 23:212024/05/16 社會 高雄媽祖港橋改建夜間封閉 月底4天鋼樑吊裝改道海邦橋 16:052024/05/17 寶島 品觀點｜全國唯一通過NAP中型及重型搜救雙認證 高雄特搜隊能力再受肯定 17:212024/05/20 社會 國中籃球隊跳殺事件吹哨者遭冷凍轉學 教育局回應了 13:062024/05/16 生活 高雄房仲公會理事長改選 「非永慶聯盟」造勢挺郎德明 21:372024/05/21 財經 品觀點｜高市社會局攜手不動產公會修繕老宅 助六龜老夫妻住得安心 18:012024/05/15 寶島 2駕駛爭搶一車位互槓警提3方案解決 網建議「這方式」最接地氣 16:322024/05/16 社會 一人修車兩人服務 雙胞胎「黑手姊妹花」 繁星上虎尾科大 11:532024/05/15 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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