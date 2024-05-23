新北市殺人未遂犯、39歲簡郁紘，本月19日上午從基隆精神醫院脫跑後，逃亡四天內足跡遍佈松山、萬華、板橋及林口等地區。簡男期間曾應徵一間派遣公司，並於當晚入住員工宿舍，昨天在新北市新莊落網，其室友見到現場佈滿的警力嚇一大跳，事後才吐露，「他先是借菸，然後又想借錢，但都我們被拒絕了，但沒想到他竟然是逃犯。」

回顧簡男整整4天的脫逃時間軸，簡男先是在基隆醫院放風時趁機脫逃， 20日凌晨在西門町方閒晃，上午於北市和平西路現蹤影，接著又出沒萬華區西門町與龍山寺一帶，並在板橋區步出捷運新補站後，於5號出口搭乘台北客運「土城-五股」805號公車離開。

新北市警方循線調查，最終鎖定一間派遣公司的員工訴訟，並在昨（22）日晚間在新莊區雙鳳路一處公寓大廈逮住簡男，而簡男當時提著一大袋垃圾出門，被壓制時也毫無抵抗，並向員警坦承身份。

據悉，簡男被警方逮捕時，其室友事後心有餘悸地透露，稱自己毫不知情對方是通緝犯，簡男也因身無分文，不斷向他與其他室友先是抽菸，又是借錢。室友說，他曾問過簡男為什麼不回家住，而簡男僅回：「沒有機車，回不去。」