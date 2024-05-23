涉犯殺人未遂的39歲男子簡郁紘19日上午從基隆脫逃，期間在基隆、雙北趴趴走，還在新莊、林口工地打零工維生，經過4天流竄，22日晚間在新莊落網，由於基隆地檢署案發後曾對簡男依脫逃罪發布通緝，警方今天上午將把簡男解送基檢歸案，基檢下午再移由台北地檢署執行科繼續執行監護處分。

據了解，簡男落網後供稱，自己因案要被關5年，另加上3年強制治療，合計8年，但他自認精神狀況沒有問題，受不了強制治療的環境才會脫逃。

簡嫌去年1月在北市萬華區犯下殺人未遂案，因精神狀況不佳，本月19日在基隆某醫院執行監護處分，不料他卻在放風時逃脫，隨後從基隆一路往台北市、新北市逃竄，造成各地民眾人心惶惶，警方也出動大批人力調閱監視器追查逃逸路線。

幸好，新北警方掌握情資，簡嫌逃逸期間在新莊、林口的工地打零工，賺取每日1400元薪水，並藏匿在老闆準備的宿舍中，因使用假名應徵，老闆也不知道他的身分。昨晚警方前往埋伏，趁他晚間外出倒垃圾時將他逮捕歸案，後續移交基隆警方帶回。據了解，藏匿期間簡曾到新莊地藏庵擲筊，結果「搏嘸杯」。

根據警方公布的逃逸路線，簡嫌19日當天從醫院脫逃後，就往台北市移動，先進入松山區，接著步行，傍晚5時許現身台北火車站，再往西門町，在那邊看街頭藝人唱歌6小時，20日上午，足跡出現在萬華龍山寺一帶，最後搭捷運往板橋，11時許在新埔站下車後，換乘公車805號土城─五股離開，因此警方研判他應該是前往新莊方向逃逸。

由於簡嫌老家住林口，警方一度懷疑他可能會回林口，新北市議員蔡淑君昨在臉書發布訊息，指有民眾聲稱在林口目擊疑似簡嫌的男子在街頭現身，但簡母稱兒子已多時未回家，最後證實他雖前往林口，但並未回家看母親。