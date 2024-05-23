勞保基金已連續7年收不抵支，賴清德總統於就業典禮上宣誓「只要政府在，勞保絕對不會倒」，多名立委23日質詢時關注勞保會不會啟動改革，勞動部部長何佩珊備詢時表示，如果要多繳、少領、延後退的社會成本代價很高，社會恐怕承擔不起，更坦言勞工領太少了。

立法院社會福利及衛生環境委員會23日邀請勞動部報告。

立委蘇清泉表示，勞保年金要大砍嗎？法國延後退休的年金改革更紛紛擾擾多時；立委王育敏說，勞保改革列車遲遲未啟動，賴稱有政府在就不會倒，意謂在其任內是否不會啟動年金改革？且撥補不是改革，僅能治標不治本；立委洪孟楷則提及，勞動部前部長許銘春2024年受訪才稱勞保不能只靠撥補，但現在又要只有撥補？

立委楊瓊瓔則指出，每一任部長都說年金要改革，要怎麼做？且越撥補負債卻越多，要如何讓勞工更安心？

「撥補就是改革」，何佩珊表示，過去曾經討論過年改方案，如果要多繳、少領、延後退付出的社會代價成本很高，社會承擔不起，且目前勞保投保及領取人數超過千萬人，已經等於是國民基礎年金的角色，過去年金改革為節流，但現在勞工領太少了。